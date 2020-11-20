Азиатский торгово-экономический блок станет доминирующим в ближайшей перспективе и Украине нужно обратить внимание на восстановление сотрудничества с Китаем. Такое мнение высказали экономические эксперты. Основной их аргумент — экономика стран Запада переживает не лучшие времена и сжимается, они не могут предложить Украине ни инвестиций, ни роста торговли. Но Украине придется потрудиться, чтобы вернуть доверие Китая с учетом множества скандальных проектов.

"Вследствие скандала с "Мотор Сичью", Украина надолго исчезнет с радаров китайских инвесторов. Новый мировой мегакластер, формирующийся вокруг Китая, вряд ли предложит нам стать соединяющим звеном с рынком ЕС (а ведь при правильной экономической политике мы могли бы с успехом выполнить эту роль, привлекая десятки миллиардов долларов иностранных инвестиций и мультиплицировав свою экономику в разы). А впереди маячит вполне реальная угроза уплаты по международному арбитражу 3,5 млрд долл. И если такое решение будет принято – придется заплатить, ведь мы и сами достаточно эффективно апеллируем к системе международного права. Центр мировой экономики постепенно перемещается в Китай. В Пекине никогда не забудут ни про "зерновые кредиты", ни про ситуацию с "Мотор Сичью", — пишет в своем блоге экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как сообщалось ранее, в международный арбитраж подавать на Украину и китайская компания Sinohydro Corporation Limited – с иском за расторжение Государственным агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") контракта на реконструкцию объездной дороги вокруг Житомира.

А Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, полагает, что этот скандал отпугнет от Украины многих инвесторов, не ограничиваясь лишь Китаем. "И после таких громких скандалов к нам в Украину мощным потоком хлынут иностранные инвестиции?! Всё ясно: сделанное властями является нелогичным и иррациональным - Украина отказалась, во-первых, от самой крупной в современной нашей истории инвестиции в национальную промышленность; во-вторых, от выхода на китайский авиарынок емкостью до 1 трлн долл. США", — отмечает эксперт. И напоминает о грядущем международном арбитражном разбирательстве на 3,5 млрд долларов, заметив, что за действия украинских чиновников в отношении крупнейшей промышленной инвестиции заплатят нищие украинцы, а выплата компенсаций неизбежна: "В скандальном инвестиционном споре с государством Украина будут представлять три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд. долл. США. В вышеназванных американских юркомпаниях, которые будут защищать интересы инвесторов в международном арбитраже, работают экс-директор ФБР США Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф – супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая в случае победы Джо Байдена займет пост вице-президента США".

В свою очередь в своем посвященном сотрудничеству с Китаем блоге на Delo.ua Андрей Пилипенко, член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба, обращает внимание на первые действия США, свидетельствующие о смене воинственной изоляционистской парадигмы уходящего Трампа на более конструктивный подхоод, отрывающий новые возможностях для Украины. "Это лишь первые шаги [США] по примирению. И Украине самое время воспользоваться моментом — навести резкость, рассмотреть первые черты потенциальной оттепели в американо-китайских отношениях и увидеть свои возможности", — дает Пилипенко совет украинской власти, и напоминает, что именно растущее потребление в КНР на фоне экономического роста позволило экономике Украины не сорваться в экономическую пропасть.

Эксперт отмечает, что объемы украинского экспорта в Китай выросли на 54%, в то время как поставки во все остальные страны мира сократились на 5,6%. "Увеличение торгового оборота между Украиной и КНР происходит не благодаря, а в значительной степени вопреки украинской внешнеторговой политике. Около пяти лет лишь обсуждается вопрос о создании зоны свободной торговли Украина-КНР, на дипломатическом фронте — тишина и прохлада... Байден не будет противодействовать украино-китайским бизнес-проектам и торговле: он неоднократно повторял, что в интересах США — сильная стабильная Украина. А сильной и стабильной она может быть в том случае, если не свалится в экономическую пропасть, от которой ее сейчас удерживает только растущий экспорт в Китай", — подчеркивает эксперт.

Но экономические эксперты предупреждают: окно возможностей для урегулирования проблемных ситуаций в украино-китайских отношениях довольно узко. Снижение давления США на КНР дает время и Пекину на поиск более надежных и предсказуемых партнеров, чем Украина. А если Украина все же доведет до разбирательств в международном арбитраже проблемны кейсы "Мотор Сич" и Sinohydro, придется забыть о рынке КНР. В то время, как Алексей Дорошенко председатель Национального Совета экономического развития предупреждает: "США, не вкладывая в нас столько денег, сколько готов вложить Китай, не дают приходить сюда их инвестициям. Тем самым Украину выталкивают на задворки мировой экономики".

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Автор: УНИАН