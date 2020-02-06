В "Слуге народа" объяснили, почему повышение пенсионного возраста неизбежно

Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, говорит глава комитета ВР по соцполитике.

Депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс.

Как она рассказала в интервью "ЭП", выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

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"Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии", - сказала Третьякова.

На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, глава комитета ВР ответила: "Вероятно. Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию".

Ранее сообщалось, что народные депутаты от «Слуги народа» разработали законопроект о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения. УНИАН разбирался, как эта система будет работать и смогут ли украинцы самостоятельно обеспечить себе безбедную старость.