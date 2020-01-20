Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик мира - Bloomberg

В 2020 году в рейтинге инновационных экономик издание Bloomberg Украина заняла 56-е место, опустившись за год на 3 позиции.

Для рейтинга Bloomberg анализирует 60 экономик мира - преимущественно это страны Европы, Северной Америки и Азии.

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Об этом сообщает "Громадське".

"Впервые за шесть лет Германия сместила Южную Корею и заняла первое место в рейтинге, набрав 88,21 балла. Вторую и третью позиции заняли Южная Корея и Сингапур соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в пятерку самых прогрессивных экономик вошли Швейцария и Швеция.

В 2020 году в рейтинге инновационных экономик издание Bloomberg Украина заняла 56-е место, опустившись за год на 3 позиции.

"Россия в рейтинге заняла 26 место, поднявшись на 1 позицию, а Польша - 26, потеряв 3 позиции", - отмечает издание.

Отметим, что рейтинг инновационных экономик рассчитывается на основании информации об интенсивности исследований и разработок, производство инновационных услуг и товаров, производительность труда, активность патентной деятельности и других показателях. Отмечается, что данный индекс учитывает качество образования и концентрацию высокотехнологичных компаний в той или иной стране.

Напомним, Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания аналитического центра The Legatum Prosperity.