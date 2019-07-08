Кабмин утвердил набсоветы трех госбанков по квоте президента
Кабинет министров Украины утвердил членов наблюдательных советов трех государственных банков по квоте президента Украины Владимира Зеленского.
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Как сообщил на своей странице в сети Facebook народный депутат Павел Ризаненко, членом наблюдательного совета "ПриватБанка" стала Юлия Мецгер, "Ощадбанка" – Юрий Храмов, "Укрэксимбанка" - Виктория Страхова.
"Президент определился со своими представителями в наблюдательных советах государственных банков ("зависимые члены"): "Укрэксимбанк" - Виктория Страхова, "Ощадбанк" - Юрий Храмов, "ПриватБанк" - Юлия Мецгер", - написал депутат.
Согласно сообщению, Виктория Страхова ранее была секретарем «ПриватБанка» и в настоящее время является советником президента по банковской деятельности, Юлия Мецгер – юристом "Укрэксимбанка", а Юрий Храмов до конца 2010 года работал в "Укрэксимбанке" и занимал должность замглавы правления.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "ПриватБанк".
В состав набсовета "ПриватБанка" вошли Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Искья, Надир Шейх, Эран Кляйн как независимые члены, а также Артем Шевалев и Сергей Алексеенко как представители государства.
В совет "Укрэксимбанка" вошли Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, а также Юрий Буца и Алла Шульга.
В совет "Ощадбанка" - Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.
Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения будет состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.