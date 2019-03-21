В Украине стало меньше банков-нарушителей нормативов - Нацбанк

Количество банков-нарушителей нормативов НБУ сократилось до 20.

В Украине 20 работающих банков по состоянию на 1 марта нарушали нормативы Национального банка Украины, что на 2 финучреждения меньше, чем месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, на указанную дату 1 банк нарушил нормативы капитала, 3 банка – нормативы ликвидности, 17 банков – нормативы кредитных рисков, 6 банков – нормативы валютной позиции. Некоторые банки нарушили сразу несколько нормативов.

В то же время, большинство, или 57 из 77 работающих банков, выполнили все нормативы НБУ в полной мере.

Как сообщал УНИАН, В Украине 22 из 77 работающих банков по состоянию на 1 февраля нарушали нормативы Национального банка Украины, что на 1 финучреждение больше, чем месяцем ранее.