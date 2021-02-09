Тарасюк назвал "кричащей" ситуацию с запасами угля на складах.

Компании тепловой генерации допустили целый ряд грубых нарушений при формировании складских запасов угля перед началом отопительного сезона. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк в эфире телеканала ICTV вечером 8 февраля.

По его словам, в настоящее время НКРЭКУ проводит проверку обеспечения складскими запасами угля у компаний – операторов тепловых электростанций.Читайте такжеПосле аварийных остановок ТЭС цена электроэнергии взлетела на 18%

Тарасюк назвал "кричащей" ситуацию с запасами угля на складах – в результате чего недовыработку электроэнергии на ТЭС приходится компенсировать импортом электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений.

Проверка проводится по обращению НЭК "Укрэнерго", ее окончательные результаты станут известны в пятницу, уточнил Тарасюк. Он так же отметил, то компании тепловой генерации обязаны иметь необходимые запасы угля, это часть лицензионных условий и прямая норма закона.

"Они должны придерживаться лицензионных условий… Не все компании имели запасы угля. Нарушения имели место, мы их зафиксируем и будем разбираться, кто виноват - по результатам проверки", - заявил председатель НКРЭКУ.

Он также подчеркнул, что Комиссия одинаково относится как к государственным, так и к частным компаниям тепловой генерации.

Напомним, в отопительный сезон 2021 гг. Украина вошла с рекордными складскими запасами угля – 2,9 млн т в начале октября. Но уже к середине января они оказались в 2 раза меньше допустимых нормативов.

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Автор: УНИАН