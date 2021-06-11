Правительство расследует выполнение Котиным предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности президента государственной компании НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в части выполнения им предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее распоряжение №608-р от 9 июня обнародовано на правительственном портале.

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Согласно документу, Кабмин создаст специальную комиссию, которая за два месяца должна провести служебное расследование.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года.

В предписании Национального агентства по предотвращению коррупции Котину от 3 марта отмечается, что увольнение советника президента и директора по предотвращению и противодействию коррупции "Энергоатома" Олега Полищука было неправомерным. И проводилось без согласования с НАПК.

Также отмечается, что в 2020 году "Энергоатом" не проводил оценку коррупционных рисков, что является грубым нарушением.

Назначение Котина

31 марта 2020 года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" гендиректора обособленного предприятия "Запорожская АЭС" Петра Котина.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире.

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Автор: Анна Бредихина