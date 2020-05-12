Инвесткомпания Millstone&Co в ближайшее время может заключить сделку с украинской нефтегазовой компанией

По словам Михаила Жернова, инвестиционную компанию Millstone&Co в Украине интересуют также проекты в сфере энергетики и финансов.

Партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов не исключает, что в ближайшее время компания оформит сделку с украинской нефтегазовой компанией.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

"Нынешняя ситуация играет для нас в плюс, потому что в любые проекты, которые мы рассматриваем, будет дешевле входить. Возможно, будем рассматривать варианты вхождения в капитал уже действующих нефтегазовых компаний. Эта идея родилась у нас совсем недавно, и окончательное решение еще не принято. Не исключаю, что уже в ближайшее время Millstone&Co заключит сделку с одним из игроков на этом рынке",- сказал он.

По словам Михаила Жернова, инвестиционную компанию Millstone&Co в Украине интересуют также проекты в сфере энергетики и финансов.

"В прошлом году мы активно смотрели газовые месторождения, но не успели "зайти" в этот бизнес. Если год назад мы рассматривали приобретение месторождений, привлечение партнеров и разработку, то на сегодняшний момент мы, возможно, войдем в капитал компании, которая уже работает в Украине. Но это пока только переговорный процесс. По альтернативной энергетике у нас тоже есть определенный опыт. Если будут интересные предложения, готовы расширить и это направление", - отметил Михаил Жернов.

"У нас есть огромный опыт в финансах. Мы весь прошлый год активно работали с банками, более того –у нас были намерения приобрести банк в Украине, но мы не успели этого сделать. Однако, пока не оставили эту затею. Смотрим также на страховой рынок", - подчеркнул Жернов.

По рынку сельского хозяйства в компании пока не определились с тем, есть ли на текущем этапе смысл рисковать своими деньгами и деньгами клиентов. В сфере недвижимости компания ожидает интересных объектов по приемлемым ценам к концу этого года.

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