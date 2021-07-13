Соответствующее решение принял набсовет предприятия.

Гендиректор Николаевской ТЭЦ Егор Клецов отстранен от выполнения служебных обязанностей на период проверки на добросовестность.

Соответствующее решение принял набсовет предприятия, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что исполнять обязанности главы гендиректора Николаевской ТЭЦ будет финансовый директор ТЭЦ Вера Звиржинская.

"После назначения Егора Клецова в СМИ появилась негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении с должности до получения результатов дополнительной проверки на добросовестность", - прокомментировал глава набсовета Николаевской ТЭЦ Виталий Гордиенко.

Гордиенко отметил, что победа временно отстраненного Егора Клецова в конкурсе на главу гендиректора Николаевской ТЭЦ была обусловлена наличием глубоких знаний теплоэнергетического комплекса и предложенной программой выхода предприятия из кризиса.

Решение относительно Клецова будет принято по итогам проведения проверки.

Николаевская ТЭЦ пребывает в управлении Фонда госимущества. По итогам 2020 года Николаевская ТЭЦ получила 20 млн грн прибыли против убытка 46,5 млн грн годом ранее.

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Автор: Иван Бойко