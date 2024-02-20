В рамках визита украинской делегации во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая принимает участие в японско-украинской конференции по экономическому развитию и возрождению в Токио, ДТЭК запускает инициативу по привлечению инвестиций в Украину для поддержки энергетического сектора в условиях войны.

Об этом говорится в сообщении компании.

Во время визита предполагается подписание меморандума о взаимопонимании между ДТЭК и GSX, мировым экспертом по безопасности, для проведения комплексной оценки уязвимостей с помощью IТ-компании Modus X, которая входит в состав ДТЭК.

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"Правительство Японии и японский бизнес уже более десяти лет преданно поддерживают украинские компании, такие как ДТЭК. Я искренне благодарен за дух партнерства, который мы испытали во время нашего визита в Токио, и убежден, что эта конференция впишет новую главу в историю сотрудничества между Японией и Украиной. Сейчас, больше чем когда - либо, мы нуждаемся в поддержке Японии в наших усилиях одержать победу над агрессором", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что Япония является одним из сильнейших союзников Украины и она имеет ценный опыт по восстановлению инфраструктуры, в частности после природных катастроф.

Кроме мероприятий в рамках визита делегации, запланированы встречи представителей ДТЭК с рядом японских компаний. Среди них - Японский банк международного сотрудничества (JBIC), государственное Экспортно-кредитное агентство Японии (Nippon Export and Investment Insurance), Японское агентство международного сотрудничества (JICA), компания по производству электроэнергии JERA, многонациональные торговые конгломераты ITOCHU и Marubeni, инжиниринговая компания Nippon Koei и Международный банк Nomura.

ДТЭК также начал диалог с Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation, Hitachi и Sumitomo Corporation.

Ранее сообщалось, что ДТЭК стал партнером компании Check Point, которая является лидером в мире кибербезопасных решений для бизнеса.