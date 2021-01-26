При этом морозы могли повредить плодовые деревья и посадки винограда.

Сильные морозы (от минус 18 до минус 32 градусов по Цельсию), которые наблюдались в Украине в январе, на большинстве площадей не нанесли значительного ущерба зимующим культурам (пшеница, рожь, ячмень, рапс).

Читайте такжеВ Украине продолжатся снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на завтра (карта)Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в соцсети Facebook.

"Несмотря на очень низкие температуры, условий для вымерзания посевов не возникало благодаря снежному покрову, который образовался на полях перед похолоданием. Только в районах с недостаточным снеговым покровом или его отсутствием (особенно в Херсонской и Одесской областях)... возможно локальное повреждение озимого ячменя, рапса и озимой пшеницы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сильные морозы (минус 20-32 градусов), которые наблюдались на всей территории Украины, кроме Закарпатской и Черновицкой областей (где они достигали минус 15-18 градусов), могли повредить почки плодовых и винограда в тех районах, где такая температура удерживалась более трех дней.

Что этому предшествовало

По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", площадь посевов озимых зерновых под урожай 2021 года в Украине сократилась: озимой пшеницы – на 9%, ржи - на 11%, рапса - на 30%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная