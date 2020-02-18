Арахамия посчитал, сколько времени понадобится на рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли

Арахамия сообщил, что во фракции есть 12-13 депутатов, которые высказываются против законопроекта о рынке земли.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что для рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, как и раньше, необходимо несколько месяцев работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о предварительно озвученных ожиданиях относительно вынесения законопроекта на голосование ориентировочно в середине апреля.

"Такие же ожидания. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства ... Мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем: сейчас, в среднем, рассмотрение одной поправки длится 3 минуты", - сказал депутат и добавил, что, если количество поправок разделить на 3 минуты и учесть время перерывов в заседаниях, то "это где-то 2,5-3 месяца работы парламента".

На вопрос, могут ли быть проведены дополнительные пленарные дни, Арахамия заметил, что это "один из инструментов, которые могут ускорить (эту работу - УНИАН)".

"Мы еще не решили, потому что мы думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее", - отметил председатель фракции.

Кроме того, Арахамия сообщил, что во фракции есть 12-13 депутатов, которые высказываются против законопроекта о рынке земли. "Мы с ними общаемся, это нормально, мы их пытаемся убедить", - добавил глава фракции.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10). К законопроекту было подано более 4000 поправок.

На предыдущих пленарных заседаниях 6-7 февраля парламент рассмотрел 216 поправок из 4018, приняв одну поправку о праве сервитута (проезда) по территории владельца земельного участка другим лицам, чей участок расположен в этом же массиве сельхозземель.

7 февраля Арахамия предположил, что окончательное голосование по законопроекту состоится в середине апреля. "Мы вчера измеряли, какая скорость прохождения поправок. Сегодня еще доизмиряем - она не ускоряется. Если с такой скоростью будем двигаться, принимая во внимание то, сколько у нас сессионных недель, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля", - сказал он.