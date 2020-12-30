Российские оккупанты похоже настолько озабочены вопросом высушивания водохранилищ, что забыли об очистке берегов от мусора.
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Фотографии с побережья Черного моря опубликованы изданием Крым. Реалии.
После закрытия летнего сезона мусор на пляжах так никто и не убрал.
Например, настоящие залежи отходов образовались вблизи стихийного туристического лагеря у подножия горы Кастель – известной своим не сформировавшимся вулканом в виде холма с ядром магмы внутри.
Мусор "мирно" покоится возле застроек у самого моря в Лазурном.
В общем, оккупанты продолжили застраивать берега моря. Вот только проекты были неуспешными: пляжи хоть и огорожены метровыми заборами, но за ними лишь голые скелеты строительных каркасов.
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