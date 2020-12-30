Мусор "мирно" покоится возле застроек у самого моря в Лазурном.

Российские оккупанты похоже настолько озабочены вопросом высушивания водохранилищ, что забыли об очистке берегов от мусора.

Читайте такжеВ Крыму возможна экологическая катастрофа - эксперт

Фотографии с побережья Черного моря опубликованы изданием Крым. Реалии.

После закрытия летнего сезона мусор на пляжах так никто и не убрал.

Например, настоящие залежи отходов образовались вблизи стихийного туристического лагеря у подножия горы Кастель – известной своим не сформировавшимся вулканом в виде холма с ядром магмы внутри.

Мусор "мирно" покоится возле застроек у самого моря в Лазурном.

В общем, оккупанты продолжили застраивать берега моря. Вот только проекты были неуспешными: пляжи хоть и огорожены метровыми заборами, но за ними лишь голые скелеты строительных каркасов.

Другие новости из Крыма

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН