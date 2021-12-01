Местные считают, что пернатых могли отравить.

В Винницкой области нашли более 100 мертвых лебедей. Загадочная гибель птиц произошла на арендованном пруду в селе Севериновка Жмеринского района.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, жители поселка заметили у озера, где жили краснокнижные птицы, более 100 мертвых пернатых. Лебеди умерли не за один день. Сообщается, что мор птиц продолжался в течение нескольких дней.

Жители поселка считают, что птиц отравили или же даже постреляли. Они подозревают, что это могли сделать арендаторы озера, ведь мертвых лебедей там спешно собрали и сожгли.

Предприниматели, арендующие озеро, говорят, что они сами не знают причину внезапной гибели птиц. Одного мертвого лебедя якобы отдали на экспертизу для установления деталей внезапного мора.

Читайте такжеВ Чернобыльском заповеднике заметили гнезда редких птиц (фото)Между тем, инцидентом уже заинтересовалась полиция. Правоохранители планируют выяснить, что на самом деле привело к мору краснокнижных птиц.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области отравили птицу, спасенную в прошлом году после сильного града. В результате распыления химикатов погиб аист Робинзон.

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Автор: Полина Кузенко