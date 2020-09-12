Сейчас танкер находится в порту Черноморска / фото Владислав Криклий, Facebook
Появились фото танкера Delfi, который накануне был отбуксирован в порт Черноморска.
В частности, снимок ржавого танкера разместил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сейчас поднятый танкер отбуксирован в черноморский порт и запаркован на специально определенном участке с помощью слипа", - рассказал Криклий.
По его словам, танкер будет находиться там до завершения всех формальностей и определения окончательного решения по его дальнейшей судьбе.
Танкер весь заржавел / фото portnews.ru
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Авария танкера "Делфи": хронология
- В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер "Делфи"(Delfi) с тремя украинцами на борту.
- В результате аварии было загрязненное побережье. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились.
- Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с " Делфи" чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.
- 10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями "Краншип" и "Бруклин-Киев" и выполнен ряд подготовительных работ. Работы по поднятию судна выполняла "Краншип", а "Бруклин-Киев" финансировала сделку.
- 26 августа "Делфи" поставили на ровный киль.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.
- Утром 10 сентября танкер убрали с одесского пляжа и начали его транспортировку в порт "Черноморск" (Одесская обл.).
- В тот же день, 10 сентября 2020 года танкер «Делфи» доставили в акваторию порта «Черноморск». Общая сумма убытков вследствие загрязнения моря составила 16,3 тысячи долларов.
- Операция по удалению с одесского пляжа аварийного танкера "Делфи", потерпевшего крушение осенью прошлого года, обошлась в 0,5 млн долларов.
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