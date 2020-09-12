Танкер будет находиться в порту Черноморска до завершения всех формальностей.

Появились фото танкера Delfi, который накануне был отбуксирован в порт Черноморска.

В частности, снимок ржавого танкера разместил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сейчас поднятый танкер отбуксирован в черноморский порт и запаркован на специально определенном участке с помощью слипа", - рассказал Криклий.

По его словам, танкер будет находиться там до завершения всех формальностей и определения окончательного решения по его дальнейшей судьбе.

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Автор: Екатерина Лиманская