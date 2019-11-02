цей матеріал доступний українською

Зоопарк в Польше показал реабилитации тигров, спасенных от российской контрабанды (фото)

12:53, 02 ноября 2019
Экология
52 0
Животные начали понемногу восстанавливать силы / facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Читайте такжеВ лесах Шотландии нашли редкую белку белого цвета (фото)

Фото тигров ежедневно публикует пресс-служба учреждения.

По словам работников зоопарка, животные начали восстанавливать силы, хотя и имеют немного испуганный вид.

После полного оздоровления животных отправят в испанский приют.

Отмечается, что в зоопарк перевезли 7 кошачьих, еще двое находятся в Члухуви.

facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Как сообщал УНИАН, на польской границе задержали россиянина, который пытался незаконно перевезти в Беларусь 10 тигров.

Свой "дикий" груз 32-летний мужчина должен был доставить в Дагестан, но белорусские пограничники остановили его из-за проблем с документами. Животных россиянин перевозил в тесных клетках, без еды и воды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Польша#контрабанда#тигры