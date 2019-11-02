Зоопарк в Польше показал реабилитации тигров, спасенных от российской контрабанды (фото)

Фото тигров ежедневно публикует пресс-служба учреждения.

Зоопарк в Познани (Польша), который приютил спасенных от нелегальных торговцев тигров, показал реабилитации хищников.

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Фото тигров ежедневно публикует пресс-служба учреждения.

По словам работников зоопарка, животные начали восстанавливать силы, хотя и имеют немного испуганный вид.

После полного оздоровления животных отправят в испанский приют.

Отмечается, что в зоопарк перевезли 7 кошачьих, еще двое находятся в Члухуви.

Как сообщал УНИАН, на польской границе задержали россиянина, который пытался незаконно перевезти в Беларусь 10 тигров.

Свой "дикий" груз 32-летний мужчина должен был доставить в Дагестан, но белорусские пограничники остановили его из-за проблем с документами. Животных россиянин перевозил в тесных клетках, без еды и воды.