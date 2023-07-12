Оказывается, они попросту не видят в этом никакого смысла.

На Reddit появился необычный вопрос. Мужчин спросили о том, моют ли они все части своего тела, когда принимают душ. Оказалось, некоторые никогда не уделяют внимание своим ногам.

"Мы с коллегами обсуждали душевые процедуры, и все мужчины признались, что не моют ноги. Они опускают ноги в мыльную воду. Любопытно узнать, это обычное дело или просто мои коллеги странные", - написал удивленный пользователь сети.

В комментариях появилось немало мужчин. Многие признались, что действительно не моют свои ноги. Более того, у них даже есть свои "доводы". Так, одни писали, что попросту не дотягиваются до ног и не пытаются их вымывать мочалкой или хотя бы руками:

Видео дня

Я мою все, до чего могу дотянуться, а что не могу - не мою.

Другие же пишут, что не видят смысла в мытье ног. Они якобы "не пачкаются", а потому их можно лишь поливать водой. По крайней мере, так считают некоторые мужчины:

Ниже колен не мою, если только они явно не испачканы или у меня нет пореза. Никогда не было проблем с тем, чтобы кто-то сказал, что мои голени воняют.

Помимо этого, нашлись мужчины, которые честно сознаются в том, что они не хотят тратить на мытье много времени. А потому они трут мочалкой или мылом всего лишь три зоны - подмышки, пах и ягодицы. Один из мужчин лаконично описал свою позицию:

Зависит от ситуации. Если я опаздываю, извините, ребята, возможно, в следующий раз.

Впрочем, не все мужчины-комментаторы оказались "противниками" мытья ног. Нашлись и такие пользователи, которые не понимают, почему кому-то лень потереть все тело мочалкой. Однако один мужчина резонно отметил, что он старательно себя моет, но "страдает" его спина, до нее он действительно не может дотянуться даже при всем желании:

Я полагаю, что единственное, что плохо моется, это спина, просто из-за ограничений досягаемости.

Напомним, ранее мужчины сделали еще одно откровенное и очень смешное признание. Они рассказали, что делают дома, когда остаются в одиночестве.

Вас также могут заинтересовать новости: