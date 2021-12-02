В 2021 году пандемия повлияла даже на то, как люди в США называли своих котят и щенков.

В США обнародован список самых оригинальных и популярных имен для домашних любимцев в 2021 году. Оказалось, коронавирус был главным трендом не только в новостях, но и среди кличек для животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, американцы были в 2021 году весьма оригинальными. Среди домашних любимцев уже редко можно встретить "Рексов" и "Барсиков". Теперь в тренде новая тема - давать зверькам имена в честь любимых актеров, персонажей из сериалов, певцов и самой актуальной болезни настоящего. Пандемия сильно повлияла на имена кошек и собак в США.

Люди часто называли животных Ковидом и Зумом (в честь сервиса Zoom для онлайн-обучения и работы - УНИАН). Также американцы выбирали для любимцев клички в честь вакцин от коронавируса. В 2021 году в США часто называли животных Пфайзером и даже фамилией главного инфекциониста США - доктора Фаучи.

В списке самых популярных кличек также оказались имена персонажей из сериала "Бриджертоны" и певцов из корейской группы BTS.

Читайте такжеВ Бразилии собаки соревновались на чемпионате по серфингу (видео)Отдельного внимания заслуживает то, что в США настолько поддерживали певицу Бритни Спирс, которая в этом году наконец освободилась из-под опеки отца, что даже называли в ее честь своих любимцев. Также популярными были имена в честь криптовалют. Американцы называли своих котиков и собачек Биткоинами и Доджкоинами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что женщина кормила грудью кота на борту самолета. Своим поведением она не на шутку напугала других пассажиров.

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Автор: Полина Кузенко