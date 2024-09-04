Нужно удалить косточку в верхней части авокадо и проверить цвет отверстия.

Если вам надоело резать авокадо, а потом обнаруживать, что они еще не совсем готовы, то есть простой лайфхак, чтобы определить, когда плод созрел.

Как пишет Mirror, в TikTok завирусился простой способ проверить спелость авокадо без разрезания. Автор нашумевшего ролика Сидни Раз раскрывает секрет "смотровых отверстий" — явного признака того, что авокадо созрело и его можно есть. Под "смотровыми отверстиями" тиктокер имеет в виду косточку в верхней части авокадо, которую обычно удаляют при очистке плода.

TikTokker рассказывает, что косточку нужно удалить, и по цвету отверстия определить зрелость авокадо. Он показал три авокадо разной степени зрелости, и судя по видео, готовность плода зависит от цвета "отверстия" - чем более желтый цвет и сморщенное отверстие, тем спелее авокадо.

Видео дня

Комментаторы под видео также делились своими советами о том, как проверить, спелый ли авокадо. Так, один из них рассказал, что если нажать на маленькую косточку наверху авокадо, и он проминается, то он спелый.

Другой добавил свой метод: "Если он мягкий, как губка, он перезрелый. Если он твердый, как внутренняя часть вашего запястья, то он идеален. Любому более твердому плоду нужно время".

Ранее УНИАН писал о быстром лайфхаке, как сделать спелым авокадо за 10 минут.

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