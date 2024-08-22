Она добавляет его в маринад для мяса и даже коктейли.

Ферментатор и шеф-повар Эйприл Макгрегор призывает не выливать рассол из маринованных огурцов, ведь он имеет целых пять полезных вариантов применения.

"Рассол для соленых огурцов состоит из кислоты и соли, а также любых специй, которые вы там имеете, и кислота есть почти в каждом отдельном рецепте, чтобы сбалансировать блюда", - объясняет кулинар foodandwine.

Это означает, что вы можете использовать рассол для соленых огурцов почти везде, где бы вы ни использовали уксус или цитрусовый сок.

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"На самом деле он не менее универсален. Вам просто нужно подумать, хотите ли вы иметь такой вкусовой профиль в своих блюдах", - говорит она.

Сделайте еще одну порцию соленых огурцов

Да, используя остатки рассола вместо уксуса можно быстро приготовить новую консервацию, но не используйте рассол для соленых огурцов, поскольку это опасно и может привести к ботулизму. Макгрегор отмечает, что кислотность рассола будет более разбавленной, поэтому может понадобиться дополнительная соль, специи и уксус, но уже в меньшем количестве.

Обычно она использует рассол один или два раза, пока он не потеряет блеск - один раз для огурцов и два раза для более сытных овощей.

Превратите его в острую заправку

Макгрегор советует совместить рассол с небольшим количеством майонеза.

"Вы можете буквально использовать рассол для соленых огурцов так же, как использовали бы лимонный сок или уксус в заправке, и из этого получится чесночный винегрет с легким травяным привкусом", - говорит шеф-повар.

Она предлагает добавить немного рассола в заправку для салатов, или же совместить его со сливочным маслом, чтобы смазать потом жареный или вареный картофель.

Используйте его для усиления вкуса

По словам шеф-повара, в рассоле есть приправленная кислота. Поэтому его можно добавлять в супы и рагу для усиления вкуса. Кислинка высветит и усилит имеющиеся вкусы. Используйте его как приправу к яичнице и тако, поливайте зелень или используйте вместо лимонного сока в соусах или намазках.

Используйте его для маринада для мяса

Макгрегор часто использует сок маринованных огурцов, чтобы мариновать птицу.

"Иногда я дополняю рассол пахтой, если не хочу, чтобы он был таким кислым, как уксус", - говорит она.

Пахта размягчает, а также может помочь подрумянить мясо. Поместите кусочки в пакет на молнии, добавьте рассол и приправьте по вкусу. Макгрегор предлагает держать мясо в рассоле по крайней мере два часа, но не более 12 часов.

Добавьте его в коктейль

В частности, женщина заменяет почти весь лимонный сок для своей "Кровавой Мэри" обычным рассолом и в конце добавляет немного цитрусовых.

"Рассол действительно выполняет большую работу, приправляя и добавляя кислый вкус", - объясняет она.

Естественно, рассол для соленых огурцов также хорошо подходит для грязного мартини. Вместо того, чтобы использовать оливковый сок, замените часть его часть частью своим любимым рассолом. Макгрегор любит острый рассол из зеленых помидоров.

Советы на кухне

Французский шеф-повар поделился способом, как идеально нарезать лук. По его словам, вам для этого даже не понадобится нож.

Фрукты и овощи портятся гораздо быстрее, чем банка фасоли или коробка хлопьев. Однако если их правильно хранить, то можно максимально дольше продлить срок годности ваших продуктов и не дать им испортиться.

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