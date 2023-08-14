Блогер невероятно популярен в Италии, а теперь он стал крашем в украинском сегменте соцсетей.

Торговец рыбой Джиджи Пешериа, который живет в Неаполе и активно ведет TikTok, стал звездой сети. Добродушный мужчина показывает свою работу, делится фрагментами личной жизни и просто записывает шуточные ролики. В Италии о нем уже давно все знают.

Пешериа нередко появляется в иноСМИ, у него много фанаток. Блогер рассказывает, что до торговли рыбой он был барменом, но теперь нашел дело всей своей жизни.

Однако с недавних пор видео с мужчиной активно "вирусятся" среди украинок. Все дело в том, что Пешериа невероятно похож на президента нашей страны Владимира Зеленского. У мужчин практически идентичная мимика, черты лица и рост волос тоже практически одинаковые.

Пешериа покоряет сердца украинок. Некоторые пользователи, которым попадается видео с блогером, сначала даже не понимают, что это не Зеленский. В комментариях под новыми роликами мужчины появляется все больше юзеров из Украины. Они пишут:

"Да это же близнец Зеленского?!"

"Интересно, он знает, почему мы все его смотрим"

"Я думала, только мне кажется, что он так похож на Зеленского".

"Двойник" Зеленского покоряет сердца украинок - видео

Напомним, недавно сеть насмешил украинский "двойник" Зеленского - пародист Юрий Великий. Звезда "Квартала" заставил фанов хохотать, показав "страдания" Гиркина в СИЗО.

Вас также могут заинтересовать новости: