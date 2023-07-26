Юрий Великий показал, что бы говорил Гиркин из СИЗО.

Известный юморист Юрий Великий, которого называют "двойником" президента Украины Владимира Зеленского, выдал пародию на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Он высмеял арест бывшего полевого командира боевиков "ДНР".

"Вечер в карцер. Я, Гиркин Игорь Баландович, с некоторых пор меня так теперь называют, погоняло - "Картавый". Записываю это видео на скрытую камеру, которую мне удалось незаметно пронести в СИЗО в секретном межбулочном пространстве. Точно таким же образом мне удалось пронести еще и треногу для камеры, но её пока достать не получается, она упирается изнутри тремя ногами", - пошутил Великий, пародируя Гиркина.

Также "двойник" Зеленского, который примерил образ террориста, назвал причины его ареста. Гиркин "сознался" в том, что поступал неправильно, ему следовало действовать иначе.

"Якобы я в своих высказываниях слишком экстремизил наше высшее военно-политическое руководство. Более того, откровенно смешивал Путина с д*рьмом, извините за тавтологию. Каюсь, был не прав. Я же не знал, что вместо того, чтобы записывать свои видеоролики, нужно было молча, с оружием, попереться на Москву. Тогда бы меня точно не арестовали, наверное, но это не точно", - выдал Великий в образе Гиркина.

Юморист высмеял и то, как именно задерживали террориста. Известно, что в квартиру Гиркина ворвались российские силовики. Великий шутит, что в тот момент преступник решил сходить в туалет, но якобы не успел снять штаны.

"Кстати, прогулка в СИЗО очень напоминает нашу "спецоперацию". Ходим по кругу и ничего не делаем. А начальство сверху молча наблюдает за этим бессмысленным процессом", - пошутил пародист.

Юрий Великий спародировал Гиркина-Стрелкова - видео

Арест Гиркина - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 июля силовики РФ задержали Гиркина в его квартире в Москве. Террориста отправили в изолятор. Через несколько часов после этого состоялся суд. Гиркина арестовали на два месяца.

Террориста обвиняют в "призывах к экстремизму". Вскоре СМИ раскрыли реальные причины задержания Гиркина-Стрелкова. Сообщается, что решение по террористу было принято в Кремле после отчета депутата Олега Матвейчева. Арест Гиркина мог стать началом масштабных задержаний тех, кто критикует власть РФ.

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