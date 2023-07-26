Известный юморист Юрий Великий, которого называют "двойником" президента Украины Владимира Зеленского, выдал пародию на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Он высмеял арест бывшего полевого командира боевиков "ДНР".
"Вечер в карцер. Я, Гиркин Игорь Баландович, с некоторых пор меня так теперь называют, погоняло - "Картавый". Записываю это видео на скрытую камеру, которую мне удалось незаметно пронести в СИЗО в секретном межбулочном пространстве. Точно таким же образом мне удалось пронести еще и треногу для камеры, но её пока достать не получается, она упирается изнутри тремя ногами", - пошутил Великий, пародируя Гиркина.
Также "двойник" Зеленского, который примерил образ террориста, назвал причины его ареста. Гиркин "сознался" в том, что поступал неправильно, ему следовало действовать иначе.
"Якобы я в своих высказываниях слишком экстремизил наше высшее военно-политическое руководство. Более того, откровенно смешивал Путина с д*рьмом, извините за тавтологию. Каюсь, был не прав. Я же не знал, что вместо того, чтобы записывать свои видеоролики, нужно было молча, с оружием, попереться на Москву. Тогда бы меня точно не арестовали, наверное, но это не точно", - выдал Великий в образе Гиркина.
Юморист высмеял и то, как именно задерживали террориста. Известно, что в квартиру Гиркина ворвались российские силовики. Великий шутит, что в тот момент преступник решил сходить в туалет, но якобы не успел снять штаны.
"Кстати, прогулка в СИЗО очень напоминает нашу "спецоперацию". Ходим по кругу и ничего не делаем. А начальство сверху молча наблюдает за этим бессмысленным процессом", - пошутил пародист.
Юрий Великий спародировал Гиркина-Стрелкова - видео
Арест Гиркина - что известно
Как сообщал УНИАН, 21 июля силовики РФ задержали Гиркина в его квартире в Москве. Террориста отправили в изолятор. Через несколько часов после этого состоялся суд. Гиркина арестовали на два месяца.
Террориста обвиняют в "призывах к экстремизму". Вскоре СМИ раскрыли реальные причины задержания Гиркина-Стрелкова. Сообщается, что решение по террористу было принято в Кремле после отчета депутата Олега Матвейчева. Арест Гиркина мог стать началом масштабных задержаний тех, кто критикует власть РФ.