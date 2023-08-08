Блогер призналась, что кожу головы и волосы этот напиток не способен очищать.

Девушка помыла волосы кока-колой та рассказала фолловерам о своем опыте.

Весь процесс блогерша сняла на видео и поделилась им в Youtube. На кадрах видно, что девушка не использовала средств ухода, а лишь обработала волосы колой.

При этом она отметила, что кока-кола не способна эффективно очистить кожу головы и волосы от грязи. У этого напитка другая функция.

После этого необычного мытья довольно тонкие волосы девушки приобрели неслыханный объем. Кроме того, кока-кола придала ему эффект легкой укладки, как после салона.

Впрочем, некоторые волосинки слиплись, поскольку в коле содержится сахар. Мыть таким способом волосы постоянно не стоит.

Напомним, британка Анжела Диммер отказалась от одного напитка и кардинально изменилась. Всего за несколько месяцев ей удалось избавиться от 38 кг лишнего веса, что придало ей больше сил и уверенности в себе.

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