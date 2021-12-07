По словам истца, эти травмы сильно повлияли на его образ жизни и дальнейшие карьерные перспективы.

Британский военный Чилеше Мвамба подал в суд на Минобороны страны из-за командировки в Эстонию в составе миссии НАТО, после которой у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и заикание.

Об этом пишет таблоид The Sun.

Мвамба обратился в Верховный суд Лондона. Мужчина требует от Минобороны страны компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона долларов).

По словам истца, эти травмы сильно повлияли на его образ жизни и дальнейшие карьерные перспективы.

Читайте такжеДжонсон рассказал, как Британия собирается предотвращать усиление агрессии РФ против Украины31-летний Мвамба отправился в Эстонию в 2017 году в составе Корпуса королевских инженеров - одного из самых элитных подразделений британской армии. Это была командировка в рамках операции по сдерживанию российской агрессии в Балтике.

Военный находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря. Во время дежурств Мвамба подвергся воздействию экстремальных холодов, в результате чего стал страдать от посттравматического синдрома и заикания.

Оборонное ведомство признало ответственность за переохлаждение военного, но требует врачебных доказательств того, что именно низкие температуры повлекли серьезные дефекты речи мужчины.

Заседание суда по этому делу состоится уже в 2022 году.

Согласно архивным метеоданным, в этот период температура в Эстонии не опускалась ниже -4 градуса по Цельсию.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Великобритания и Соединенные Штаты Америки заверили его в готовности при необходимости применять "решительные шаги" относительно действий России.

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Автор: Марта Гичко