В Киеве состоялся аукцион в помощь онкобольным детям

Накануне Дня защиты детей в Музее искусств им. Богдана и Варвары Ханенко состоялся благотворительный аукцион «Искусство милосердия», проводимый в рамках проекта Фонда Александра Фельдмана «Будущее – в глазах детей». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, около 2 млн.грн., вырученных от продажи выставленных лотов, будут перечислены на покупку для Харьковского городского центра детской нейрохирургии медицинского оборудования компаний-производителей Anspach Effort Inc і Synthes Inc, аналогов которому нет в Украине.

Среди 55 картин из частной коллекции народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА на аукционе были представлены работы известных украинских и западных мастеров ХХ века. В частности, цветные литографии и офорты Марка Шагала, Пабло Пикассо, Хоана Миро, Анри Матисса, а также картины Давида Бурлюка, Василия Хмелюка, Николая Глущенко, Якова Шапиро, Леона Зака, Эрно Эрба, Константина Терешковича, Михаила Андриенко-Нечитайла и других художников.

Центральный лот – работу Михаила Адлена «Девочка с куклой» – за 240 тыс. грн. приобрел известный меценат Юрий САПРОНОВ, который заявлял ранее, что «если получится купить эту картину, я передам ее Харьковскому художественному музею».

В аукционе также приняли участие глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС, которые приобрели следующие работы – В.Чаус «Девушки в поле», И.Пайлерс «Натюрморт с яблоками», Ф.Благонравов «Девушки на поляне» и «Советский Харьков» неизвестного художника.

Как уже сообщалось, предаукционные выставки проходили в двух городах – в галерее «АВЭК» в Харькове с 20 по 23 мая и в Музее им. Ханенко в Киеве с 26 мая по 30 мая.