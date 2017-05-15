Котенок-"паук": преследуя игрушку, он ловко пробежался по стене (видео)
15:11, 15 мая 2017Курьёзы
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Маленький котенок ловко взобрался на вертикальную стену, гоняясь за своей игрушкой.
May 14, 2017
Как видно на видеозаписи, выложенной в Twitter, котенок бежал за игрушкой, а когда хозяйка высоко подняла ее, спокойно продолжил движение вверх по стене.
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В соцсети пользователи уже прозвали зверька "котом-пауком". Также они шутят, что котенок смог это сделать, поскольку ему не объяснили законы гравитации.
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