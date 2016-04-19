В Британии с туристов начали взимать плату за любование колокольчиками
12:43, 19 апреля 2016Курьёзы
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Национальный благотворительный фонд объектов культурного, исторического и природного наследия Великобритании начал взимать плату за любование распустившимися колокольчиками в лесу Докки-Вуд в графстве Хертфордшир.
Наплыв любителей колокольчиков ожидают в начале мая / proflowers.ru
Как сообщает Росбалт со ссылкой на The Telegraph, весной в этот лес приезжает очень много туристов. В результате деревья и цветы страдают. Чтобы уменьшить поток любителей природы, Национальный фонд ввел плату за посещение популярного леса в три фунта ($4,3) для взрослых и один фунт для детей. Некоторые британцы уже назвали этот сбор позором для страны.
Ранее работники благотворительной организации расставляли на территории леса щиты с призывами бережно отнестись к хрупким цветам и ранимой лесной почве, проводили воспитательные беседы, однако эти меры не принесли успеха.
Наплыв любителей колокольчиков ожидают в начале мая.
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