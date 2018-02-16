Лед не выдержал: сеть взорвал свалившийся в воду амурский тигр (видео)

15:12, 16 февраля 2018
Курьёзы
3259
В заповеднике живет несколько тигров / фото facebook.com/Knuthenborgdk

Видео выложено на Facebook зоопарка. Хищник решил прогуляться по тонкому льду, покрывшему пруд на его территории, но лед не выдержал. 

Читайте такжеГигантский окунь сам прыгнул в руки рыбаку

Ранее песец, ставший звездой YouTube, вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой вместе с подругой-лисицей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #амурский тигр лед#тигр гуляет по льду#видео лед амурский тигр