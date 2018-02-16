Лед не выдержал: сеть взорвал свалившийся в воду амурский тигр (видео)

Хищник решил прогуляться по тонкому льду, покрывшему пруд, но лед не выдержал.

Сотрудники заповедника «Кнутенборг Сафари Парк» в Дании сняли на видео приключения амурского тигра.

Видео выложено на Facebook зоопарка. Хищник решил прогуляться по тонкому льду, покрывшему пруд на его территории, но лед не выдержал.

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