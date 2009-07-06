Ющенко напомнили, что в Крыму живут не только крымские татары

Русская община Крыма и организация «Таврический союз» возмущены тем, что Президент Виктор ЮЩЕНКО во время визита на полуостров встретился с представителями только одной этнической группы - крымскими татарами, таким образом проигнорировав интересы и проблемы жителей автономии других национальностей.

«Фактически Президент Украины и его окружение проводят политику сегрегации в Крыму, выделяя в качестве партнеров украинской политической власти немногочисленную этническую группировку «меджлисовцев» и их вассалов. Такая провокационная политика, в конечном итоге, наносит вред не только большинству русскокультурного населения Крыма, но и самим крымским татарам», - говорится в заявлении организаций.

Его авторы предлагают высшему руководству Украины - Президенту Виктору ЮЩЕНКО, премьеру Юлии ТИМОШЕНКО и спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ - провести встречу с активистами Русской общины Крыма и «Таврического союза» для обсуждения «проблем, касающихся всех крымчан: о соблюдении прав граждан вне зависимости от их этнической принадлежности; о соблюдении законности в распределении земельных участков в собственность гражданам; о сохранении и развитии русскокультурных традиций в Крыму».