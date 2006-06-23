Мы прощаем игрокам невыразительную игру, потому что результат – это самое красивое, что есть в футболе

1:0, Украина победила Тунис!

Мы вышли в следующий круг избранных, лучших, помазанных на чемпионате мира!

На удивление своевременная победа для всех, кто имеет такое счастье называться украинцем. Замороченные чуть ли не всеми проблемами, которые только могут существовать, мы вдруг вспомнили, что есть еще такие классные, умопомрачительные штуки, как азарт, ажиотаж, драйв.

И жизнь – это не только борьба за власть, за коалицию, деньги, кусок хлеба. А можно просто бросить мячик к ногам и помчаться за ним, как молодой пес, а рядом с тобой несутся твои друзья, твоя команда, и все оказывается в национальных цветах, а вокруг кипит-взрывается чаша стадиона.

Мечты иногда сбываются, и Украина что-то выигрывает, куда-то проходит дальше!

Самое красивое в футболе – это результат, сказал какой-то прагматик от футбола и оказался прав на тысячу лет вперед. Ведь какой цирк не показывает на поле команда, но если она не выигрывает, то пусть идет все же в цирк.

Сборная Украины с натугой, на зубах, на костях выигрывает два важных матча в группе – и выполняет программу-минимум.

Мы прощаем всем игрокам, кто не забил, кто запорол, кто пропустил, потому что в конечном итоге они достигли нужного результата. И дебют сборной Украины на Чемпионате мира оказался вполне приличным.

Безусловно, в 1/8 финала, в игре на вылет, украинских футболистов будут ожидать еще более серьезные испытания. И мы еще вспомним, что “горчичников” нахватали многовато, и скамья запасных оказалась короткой.

Но - обо всем это потом, на следующем матче.

А пока что Украина – среди тех сборных, которые продолжают борьбу на Чемпионате мира.

Мы имеем перспективу, а разве ж это не главное?

Олег Корнер, г. Киев