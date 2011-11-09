Водолазы продолжают поиски руководителя отдела борьбы с коррупцией

Водолазы Управления МЧС в Херсонской области продолжают поиски пропавшего 10 дней назад руководителя отдела борьбы с коррупцией при облгосадминистрации полковника Сергея КРАСНОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС, водолазы с 31 октября и до настоящего времени продолжают поиски С.КРАСНОВСКОГО, пропавшего на реке. Из-за отсутствия информации о точном месте исчезновения и мутную осеннюю воду в реке поиски затруднены.

Как сообщил источник в правоохранительных органах области, Голопристанский райотдел милиции по факту исчезновения чиновника возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Другие подробности расследования пока не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, С.КРАСНОВСКИЙ 31 октября на резиновой лодке с мотором отправился рыбачить на реку Конку и исчез.

"Лодку, на которой С.КРАСНОВСКИЙ выехал из областного центра, впоследствии нашли возле лодочной станции "Азимут" села Кардашинки Голопристанского района. Мотор был в рабочем состоянии, на борту находились нераспакованные снасти и даже бутылка коньяка. А вот владельца не было, и никто из крестьян незнакомого человека возле станции не встречал", - пишет газета «Голос Украины».

Установлено, что в день выезда на рыбалку С.КРАСНОВСКИЙ несколько раз общался по мобильному телефону со своими коллегами по службе. "В последний раз его разговор перервался на полуслове, как будто кто-то выдернул аппарат из руки собеседника. С тех пор начальник отдела ни с кем на связь не выходил", - пишет газета.

По информации издания, представители налоговых органов не исключают, что С.КРАСНОВСКИЙ выявил факты злоупотреблений, начал их расследовать. Это, по их мнению, и стало причиной его исчезновения.

"Голос Украины" также сообщает, что в августе 2011 года по материалам отдела борьбы с коррупцией при ОГА было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Государственной налоговой инспекции Херсона по фактам злоупотребления служебным положением и должностной подделки.