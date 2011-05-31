В больницу попал 2-летний мальчик, который выпал из окна третьего этажа
14:40, 31 мая 2011Разное
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Родители оставили ребенка без присмотра
В г. Бершадь Винницкой области 2-летний ребенок случайно выпал из окна третьего этажа.
Это указано в справке, обнародованной 31 мая пресс-службой УМЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, мальчик, находясь без присмотра родителей, 29 мая выпал из окна третьего этажа.
Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей головы и коленных суставов.
Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы. Состояние стабильное.
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