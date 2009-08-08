Открылся рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»

9-й Международный фестиваль «Генуэзский шлем» стартовал 7 августа на территории Генуэзский крепости в крымском Судаке.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН член организационного комитета Владимир БОЛТУНОВ, фестиваль проходит с 7 по 9 августа и с 14 по 16 августа.

В его рамках состоятся торжественный парад, бугурт – массовое постановочное сражение, рыцарские турниры, показательные стрельбы, конкурс костюмов и средневековые развлечения. Кроме того, работает Город мастеров.

В фестивале участвуют представители Украины, России, Беларуси, Румынии и Словакии.

«На сегодняшний день зарегистрировано около 480 участников. В субботу ожидаем 600», – сказал В.БОЛТУНОВ.

Цена билета для взрослых составляет 50 грн., для детей – 30 грн.