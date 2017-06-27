В Институте Горшенина пройдет круглый стол о медицинской реформе

В обсуждении примет участие Ольга Богомолец.

Во вторник, 27 июня, в 13:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Реформа системы здравоохранения в Украине: профессиональный анализ".

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

реформа здравоохранения: комплексные изменения, видение путей внедрения;

реформа первичной медицинской помощи. Что осталось без внимания правительства;

бюджет украинской медицины. Как привлечь в отрасль дополнительные средства;

госпитальные округа. Что будет с медицинской помощью в селах и небольших городах в результате мед реформы;

медицинское образование как составляющая реформы системы здравоохранения.

Участники круглого стола:

Ольга Богомолец, председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ.

Константин Надутый, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества, член правления Украинской ассоциации семейной медицины.

Александр Толстанов, проректор по учебной работе Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика.

Тарас Бебешко, международный аналитик, эксперт по экономике и бизнес-планированию.

Алла Степаненко, профессор кафедры медицинского обеспечения Украинской военно-медицинской академии.

Елена Приходько, руководитель проекта "Аптека on-line", главный редактор газеты "Еженедельник АПТЕКА".

Модератор круглого стола: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Также в обсуждении примут участие: главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "Инфекционные болезни", заслуженный врач Ольга Голубовская; семейный врач из Киева Зинчук Юрий; доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор правовых наук Зоряна Черненко; член Общественного совета Минздрава, директор Учебно-научного центра медицинского права юридического факультета и доцент кафедры административного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Радмила Гревцова; журналист, вице-президент ОО "Медики доброй воли" Владимир Гришин; председатель Союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк; координатор проекта "Электронный реестр пациентов Украины" Семен Каган.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62

Упоминание в новостях об этом мероприятии об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).