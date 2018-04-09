Один день до важного бизнес-события: конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества"

10 апреля в Международном выставочном центре Киева состоится конференция ”Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества“ – крупный для двух стран бизнес-форум по обмену опытом и налаживанию делового сотрудничества.

Конференция соберет более 100 делегатов, в числе которых представители государственных ведомств двух стран, посольств Беларуси в Украине и Украины в Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины, директора и руководители предприятий.

В ходе конференции прозвучат презентации Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (Украина), Белорусского инновационного фонда, Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, Национального агентства по туризму Республики Беларусь, Союза химиков Украины, предприятий концерна "Белнефтехим", а также "Амкодор", "БЕЛАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "БелТРАНСНЕТ", государственного оператора медицинского туризма "Клиники Беларуси" и других организаций.

Программа конференции включает несколько тематических блоков, посвященных сотрудничеству в различных отраслях экономики – машиностроение, нефтехимическая сфера, туризм и медицина, финансы, инновации.

Программа конференции ”Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества“

13.00 – 13.40 Белорусская торгово-промышленная палата Бриль Вячеслав Станиславович – заместитель председателя Вступительное слово Представитель Посольства Республики Беларусь в Украине Приветственное слово Представитель Посольства Украины в Республике Беларусь Приветственное слово Торгово-промышленная палата Украины Король Валерий Владимирович – вице-президент Тема: ”Роль торгово-промышленных палат в развитии белорусско-украинских деловых отношений“ 13.40 – 14.10 Машиностроение ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ Трамбицкий Анатолий Иванович – заместитель начальника УКР МКЦ Тема: ”БелАЗ-70 лет динамичного развития“ ООО ”Амкодор-Укроспецмаш“ Кондратюк Геннадий Леонидович – директор Тема: ”Незаменимый помощник в тяжелом труде“ ООО ”СИИ“ Торговый Дом ”МАЗ-Украина“ Власенко Андрей Валерьевич – директор Тема: ”МАЗ в Украине. Секреты успеха“ 14.10 – 14.40 Химия и нефтехимия Союз химиков Украины Голубов Алексей Григорьевич – президент Тема: ”Перспективы развития двусторонних отношений в химической отрасли“ Концерн ”Белнефтехим“ Презентации торговой организации концерна ”Белнефтехим“ ООО с ИИ ”БНХ-Украина“ 14.40 – 15.10 Туризм и медицина ГУ ”Национальное агентство по туризму Республики Беларусь“ Герасимович Надежда Николаевна – ведущий специалист отдела информационного обеспечения Тема: ”Презентация туристического потенциала Республики Беларусь“ ГУО ”БелМАПО“ Харькова Ольга Александровна – начальник отдела экспорта медицинских услуг Тема: ”Основные направления медицинского туризма“ ООО ”МИЗ МЕДБЕЛРОС“ Левчик Игорь Анатольевич – директор Тема: ”Развитие сотрудничества в сфере здравоохранения. Поставка технологического инструмента“ 15.10 – 15.40 Финансы Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ) Ставнюк Владимир Валерьевич – глава правления Тема: ”Роль ГИФКУ в развитии торговых украинско-белорусских отношений“ ПАО Акционерный Банк ”УКРГАЗБАНК“ Мецгер Евгений Владимирович – Заместитель Председателя Правления АБ ”УКРГАЗБАНК“ Тема: ”Партнерство УКРГАЗБАНК и Республики Беларусь в развитии украинской экономики“ 15.40 – 16.10 Инновации Белорусский инновационный фонд Гришанович Анатолий Петрович – главный специалист Тема: ”Белорусский инновационный фонд в системе инновационного сотрудничества стран СНГ“ ООО ”БелТРАНСНЕТ“ Бадулин Кирилл Александрович – начальник отдела адресных проектов ЗАО ”Струнные технологии“ Тема: ”Инновационный транспорт второго уровня“ 16.10 – 16.30 Протокольное мероприятие для белорусской делегации с участниками представителей Посольства, ТПП и другие.

Конференция состоится в рамках масштабной выставки белорусских производителей ”MadeinBelarus“ (10-14 апреля, МВЦ). Свою продукцию и услуги предложат более 50 ведущих белорусских компаний, среди которых "БЕЛАЗ", "МТЗ", "МАЗ", "Амкодор", "Могилевлифтмаш", "Белшина", "Брестгазоаппарат", "Конте Спа", "Оршанский льнокомбинат", Галантэя", "Белита" и многие другие.

Церемония открытия выставки состоится 10 апреля в 11.00.

Подробная информация на сайте www.mib.by

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