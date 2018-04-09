Один день до важного бизнес-события: конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества"

11:00, 09 апреля 2018
Разное
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НК

Конференция соберет более 100 делегатов, в числе которых представители государственных ведомств двух стран, посольств Беларуси в Украине и Украины в Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины, директора и руководители предприятий.

В ходе конференции прозвучат презентации Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (Украина), Белорусского инновационного фонда, Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, Национального агентства по туризму Республики Беларусь, Союза химиков Украины, предприятий концерна "Белнефтехим", а также "Амкодор", "БЕЛАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "БелТРАНСНЕТ", государственного оператора медицинского туризма "Клиники Беларуси" и других организаций.

Программа конференции включает несколько тематических блоков, посвященных сотрудничеству в различных отраслях экономики – машиностроение, нефтехимическая сфера, туризм и медицина, финансы, инновации.

Программа конференции ”Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества“

13.00 – 13.40

Белорусская торгово-промышленная палата

Бриль Вячеслав Станиславович – заместитель председателя

Вступительное слово

Представитель Посольства Республики Беларусь в Украине

Приветственное слово

Представитель Посольства Украины в Республике Беларусь

Приветственное слово

Торгово-промышленная палата Украины

Король Валерий Владимирович – вице-президент

Тема: ”Роль торгово-промышленных палат в развитии белорусско-украинских деловых отношений“

13.40 –  14.10

Машиностроение

ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“

Трамбицкий Анатолий Иванович – заместитель начальника УКР МКЦ

Тема: ”БелАЗ-70 лет динамичного развития“

ООО ”Амкодор-Укроспецмаш“

Кондратюк Геннадий Леонидович – директор

Тема: ”Незаменимый помощник в тяжелом труде“

ООО ”СИИ“ Торговый Дом ”МАЗ-Украина“

Власенко Андрей Валерьевич – директор

Тема: ”МАЗ в Украине. Секреты успеха“

14.10 – 14.40

Химия и нефтехимия

Союз химиков Украины

Голубов Алексей Григорьевич – президент

Тема: ”Перспективы развития двусторонних отношений в химической отрасли“

Концерн ”Белнефтехим“

Презентации торговой организации концерна ”Белнефтехим“ ООО с ИИ ”БНХ-Украина“

14.40 – 15.10

Туризм и медицина

ГУ ”Национальное агентство по туризму Республики Беларусь“

Герасимович Надежда Николаевна – ведущий специалист отдела информационного обеспечения

Тема: ”Презентация туристического потенциала Республики Беларусь“

ГУО ”БелМАПО“

Харькова Ольга Александровна – начальник отдела экспорта медицинских услуг

Тема: ”Основные направления медицинского туризма“

ООО ”МИЗ МЕДБЕЛРОС“

Левчик Игорь Анатольевич – директор

Тема: ”Развитие сотрудничества в сфере здравоохранения. Поставка технологического инструмента“

15.10 – 15.40

Финансы

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ)

Ставнюк Владимир Валерьевич – глава правления

Тема: ”Роль ГИФКУ в развитии торговых украинско-белорусских отношений“

ПАО Акционерный Банк ”УКРГАЗБАНК“

Мецгер Евгений Владимирович – Заместитель Председателя Правления АБ ”УКРГАЗБАНК“

Тема: ”Партнерство УКРГАЗБАНК и Республики  Беларусь в развитии украинской экономики“

15.40 – 16.10

Инновации

Белорусский инновационный фонд

Гришанович Анатолий  Петрович – главный специалист

Тема: ”Белорусский инновационный фонд в системе инновационного сотрудничества стран СНГ“

ООО ”БелТРАНСНЕТ“

Бадулин Кирилл Александрович – начальник отдела адресных проектов ЗАО ”Струнные технологии“

Тема: ”Инновационный транспорт второго уровня“

16.10 – 16.30

Протокольное мероприятие для белорусской делегации с участниками представителей Посольства, ТПП и другие.

Конференция состоится в рамках масштабной выставки белорусских производителей ”MadeinBelarus (10-14 апреля, МВЦ). Свою продукцию и услуги предложат более 50 ведущих белорусских компаний, среди которых "БЕЛАЗ", "МТЗ", "МАЗ", "Амкодор", "Могилевлифтмаш", "Белшина", "Брестгазоаппарат", "Конте Спа", "Оршанский льнокомбинат", Галантэя", "Белита" и многие другие.

Церемония открытия выставки состоится 10 апреля в 11.00.

Подробная информация на сайте  www.mib.by

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