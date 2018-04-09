Один день до важного бизнес-события: конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества"
10 апреля в Международном выставочном центре Киева состоится конференция ”Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества“ – крупный для двух стран бизнес-форум по обмену опытом и налаживанию делового сотрудничества.
Конференция соберет более 100 делегатов, в числе которых представители государственных ведомств двух стран, посольств Беларуси в Украине и Украины в Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины, директора и руководители предприятий.
В ходе конференции прозвучат презентации Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (Украина), Белорусского инновационного фонда, Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, Национального агентства по туризму Республики Беларусь, Союза химиков Украины, предприятий концерна "Белнефтехим", а также "Амкодор", "БЕЛАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "БелТРАНСНЕТ", государственного оператора медицинского туризма "Клиники Беларуси" и других организаций.
Программа конференции включает несколько тематических блоков, посвященных сотрудничеству в различных отраслях экономики – машиностроение, нефтехимическая сфера, туризм и медицина, финансы, инновации.
Программа конференции ”Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества“
13.00 – 13.40
Белорусская торгово-промышленная палата
Бриль Вячеслав Станиславович – заместитель председателя
Вступительное слово
Представитель Посольства Республики Беларусь в Украине
Приветственное слово
Представитель Посольства Украины в Республике Беларусь
Приветственное слово
Торгово-промышленная палата Украины
Король Валерий Владимирович – вице-президент
Тема: ”Роль торгово-промышленных палат в развитии белорусско-украинских деловых отношений“
13.40 – 14.10
Машиностроение
ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“
Трамбицкий Анатолий Иванович – заместитель начальника УКР МКЦ
Тема: ”БелАЗ-70 лет динамичного развития“
ООО ”Амкодор-Укроспецмаш“
Кондратюк Геннадий Леонидович – директор
Тема: ”Незаменимый помощник в тяжелом труде“
ООО ”СИИ“ Торговый Дом ”МАЗ-Украина“
Власенко Андрей Валерьевич – директор
Тема: ”МАЗ в Украине. Секреты успеха“
14.10 – 14.40
Химия и нефтехимия
Союз химиков Украины
Голубов Алексей Григорьевич – президент
Тема: ”Перспективы развития двусторонних отношений в химической отрасли“
Концерн ”Белнефтехим“
Презентации торговой организации концерна ”Белнефтехим“ ООО с ИИ ”БНХ-Украина“
14.40 – 15.10
Туризм и медицина
ГУ ”Национальное агентство по туризму Республики Беларусь“
Герасимович Надежда Николаевна – ведущий специалист отдела информационного обеспечения
Тема: ”Презентация туристического потенциала Республики Беларусь“
ГУО ”БелМАПО“
Харькова Ольга Александровна – начальник отдела экспорта медицинских услуг
Тема: ”Основные направления медицинского туризма“
ООО ”МИЗ МЕДБЕЛРОС“
Левчик Игорь Анатольевич – директор
Тема: ”Развитие сотрудничества в сфере здравоохранения. Поставка технологического инструмента“
15.10 – 15.40
Финансы
Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ)
Ставнюк Владимир Валерьевич – глава правления
Тема: ”Роль ГИФКУ в развитии торговых украинско-белорусских отношений“
ПАО Акционерный Банк ”УКРГАЗБАНК“
Мецгер Евгений Владимирович – Заместитель Председателя Правления АБ ”УКРГАЗБАНК“
Тема: ”Партнерство УКРГАЗБАНК и Республики Беларусь в развитии украинской экономики“
15.40 – 16.10
Инновации
Белорусский инновационный фонд
Гришанович Анатолий Петрович – главный специалист
Тема: ”Белорусский инновационный фонд в системе инновационного сотрудничества стран СНГ“
ООО ”БелТРАНСНЕТ“
Бадулин Кирилл Александрович – начальник отдела адресных проектов ЗАО ”Струнные технологии“
Тема: ”Инновационный транспорт второго уровня“
16.10 – 16.30
Протокольное мероприятие для белорусской делегации с участниками представителей Посольства, ТПП и другие.
Конференция состоится в рамках масштабной выставки белорусских производителей ”MadeinBelarus“ (10-14 апреля, МВЦ). Свою продукцию и услуги предложат более 50 ведущих белорусских компаний, среди которых "БЕЛАЗ", "МТЗ", "МАЗ", "Амкодор", "Могилевлифтмаш", "Белшина", "Брестгазоаппарат", "Конте Спа", "Оршанский льнокомбинат", Галантэя", "Белита" и многие другие.
Церемония открытия выставки состоится 10 апреля в 11.00.
Подробная информация на сайте www.mib.by
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