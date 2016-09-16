Рост напряженности вокруг крупных банков уничтожает доверие инвесторов и бьет по предпринимателям - Кинах

Об этом заявил председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Напомним, сейчас Генпрокуратура ведет досудебное расследование по средствам, выделенным НБУ «Приватбанку» на рефинансирование. В то же время официально определено, что «Приватбанк» имеет в течение 3 лет устранить все нарушения и уменьшить долю инсайдеров в кредитном портфеле.

«Такой вариант, насколько известно, согласованный с МВФ, который убежден в надежности банка. Это учреждение обслуживает огромное количество бизнес-операций, счетов физических и юридических лиц-предпринимателей, имеет программы кредитования малого и среднего бизнеса. Любая нестабильность приведет к неконтролируемым оттокам капиталов, ударит по предпринимателям и фактически уничтожит любое дальнейшее доверие инвесторов», – сказал Анатолий Кинах.

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Он напомнил, что в случае запуска процедуры национализации финучреждения государство должно было бы взять на себя все обязательства банка – как по кредитам, так и депозитным вкладам. Учитывая объемы «Приватбанка», выполнить вышеуказанные обязательства нереально.

УСПП и Антикризисный совет общественных организаций неоднократно выражали предостережение против так называемого очищения банковской системы, когда за короткий промежуток времени были закрыты мощные финансовые учреждения – «Крещатик», который входил в 20 крупнейших в стране, работал с столичным населением и киевскими предприятиями, «Михайловский» и другие.

"Такие события на финансовом рынке фактически создали почву для теневого перераспределения активов, собственности, устранение конкурентов. В общем «оздоровление» привело, по экспертным оценкам, к общим потерям физических и юридических лиц в 130 млрд. гривен. К сожалению, инвесторы получают дополнительные сигналы: на непредсказуемый финансовый рынок не стоит заходить", - считают в УСПП.