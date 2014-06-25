Ровенские ремонтники восстанавливают артиллерийское и зенитное вооружение

Как рассказала мастер ремонтного цеха Людмила Дриганец, ее коллектив получил задание поставить в строй почти 50 единиц вооружения и военной техники. Среди них - зенитные установки ЗУ-23, минометы 2Б9 «Василек», 152мм пушки-гаубицы Д-20 и др.

"Восстановление одной зенитной установки длится до 5 дней. Мы получили для ремонта почти 20 ЗУ-23, и за короткий период отправили в воинские части почти 10 единиц. Восстановление остальных уже на завершающем этапе. Хотим, чтобы наши ребята были хорошо снаряженными и вооруженными, чтобы после выполнения своей миссии вернулись домой живыми и невредимыми. Поэтому наши ремонтники с вооружением работают особенно тщательно", - добавила Людмила Дриганец.

Также в воинской части ремонтируют и обслуживают стрелковое оружие, которое поступает из воинских частей.

"Мы проводим полный цикл обслуживания, в частности, разборку, чистку, замену неисправных деталей, покраску. За один день успеваем сделать и законсервировать для отправки в воинские части 50 единиц. Точно знаем, что после нашей работы это оружие не подведет, а значит спасет жизнь украинского солдата", - отметил мастер цеха Дмитрий Конько.

Если ремонту что-то не подлежит, или нужно пополнить арсенал военных подразделений, то из хранилищ части снимают с хранения необходимое количество единиц. Так, по словам командира воинской части подполковника Александра С., в районы выполнения задач направлено более 50 000 единиц стрелкового оружия различной номенклатуры.

"Также мы эвакуируем с местных складов то, что опасно сейчас хранить в нестабильном регионе. Цель нашей воинской части - создать предпосылки для качественного выполнения задач боевыми частями. Чтобы техника не подводила и оружие стреляло исправно. И мы с этим справляемся", - уточнил подполковник Александр С.