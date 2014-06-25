Мать погибшего солдата передала военным снаряжение, которое не успела передать сыну

Как сообщили УНИАН в Западном региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, 23 июня в Коломые Ивано-Франковской области похоронили командира разведывательной роты штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ОК «Север» капитана Степана Воробца, который погиб, попав в засаду, устроенную террористами вблизи города Ямполь Донецкой области.

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Стоя над могилой сына, мама Степана, Галина Степановна обратилась к землякам: «Уважаемая громада, благодаря всем вам я насобирала средства, чтобы купить бронежилет и каску, которые защитили бы моего сына в бою, благодаря вашей помощи были куплены специальные приборы, которые могли защитить моего сына, - сказала она. – И я не успела передать все это ему. Не успела защитить своего ребенка. Снаряжение сейчас стоит у нас дома, оно новое, в упаковке. И я прошу разрешения у вас, громада, передать все, то что куплено и за ваши средства тоже нашим мальчикам, которые воюют сейчас на востоке против подлых захватчиков нашей земли. Может это поможет какой-то матери не потерять своего ребенка". "Пусть эта война скорее закончится! Пусть наши дети вернутся живыми в свои дома! И пусть больше наши женщины не плачут по своим родным!..», - добавила она.