Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник встретился с заместителем Генсекретаря НАТО Александром Вершбоу

Во время встречи был обсужден ход подготовки проектов Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО на 2014 год и Итогового документа (Оценки) участия Украины в процессе планирования и оценки сил в 2013 году. Был отмечен весомый вклад Украины в операции и миссии под руководством НАТО, а также результативная имплементация проектов практической кооперации с НАТО в оборонной сфере, в частности Программы НАТО «Совершенствование военного образования», привлечение Украины к многонациональным проектам в рамках Концепции «Умная оборона».

Первый заместитель руководителя оборонного ведомства отметил важность поддержания военно-политического диалога между Украиной и Североатлантическим альянсом, а также подтвердил намерения на продолжение конструктивного партнерства нашего государства с НАТО.