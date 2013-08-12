Во Львове контрактники 80-го отдельного аэромобильного полка торжественно приняли Военную присягу

На сегодняшний день в этой элитной воинской части Высокомобильных десантных войск проходят военную службу больше 350 молодых военнослужащих-контрактников, которые в этом году, пройдя соответствующий отбор, заключили свой первый контракт с оборонным ведомством. До принятия Военной присяги молодое пополнение проходило подготовку в составе отдельного подразделения на базе одного из аэромобильно-десантных батальонов полка.

– В этом сводном подразделении они прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей нашего полка и традициями десантных войск. Также проводились занятия по строевой и воздушно-десантной подготовке, изучению положений Уставов Вооруженных Сил Украины, – рассказал заместитель командира полка по воспитательной работе подполковник Валентин Радык.

После торжественного ритуала принятия Военной присяги к воинам-десантникам с напутственными словами обратился начальник штаба подполковник Андрей Ковальчук, который пожелал контрактникам как можно быстрее вникнуть в процесс боевого обучения:

– К нам редко приходят случайные ребята, в подавляющем большинстве мы имеем дело с людьми, которые точно знают, чего они ждут от службы в нашей воинской части. Лишь за последний месяц к нам пришло на контрактную службу 27 молодых людей, и процесс отбора не прекращается.

Во время брифинга родители контрактников имели возможность задать вопрос разной тематики руководящему составу воинской части. Немало из них касалось распорядка рабочего дня, условий прохождения службы, социальных гарантий, и тому подобное.

В сопровождении подполковника Валентина Радыка гости части посетили недавно открытое общежитие на сорок комнат, в котором уже проживают больше двухсот военнослужащих военной службы по контракту, побывали в типичной казарме одной из рот аэромобильно-десантного батальона, на занятиях сводного подразделения, военнослужащие которого совершенствовали выполнение элементов наземной подготовки к прыжку на воздушно-десантном комплексе полка.

Следует отметить, что новая группа военнослужащих военной службы по контракту 80-го отдельного аэромобильного полка выделяется заметно высоким уровнем добытых на «гражданке» знаний, образования и мотивацией на военную службу в Вооруженных Силах Украины.