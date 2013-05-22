Украинские миротворцы в Конго осуществляют замену двух вертолетов

Полет состоялся по маршруту Львов-Энтеббе. Ротация боевых машин проводится согласно плану в несколько этапов. Сначала пара Ми-24 под руководством командиров экипажей подполковника Сергея Фариона и подполковника Олега Дробязко совершила перелет из города Гома, где расположен базовый лагерь украинских миротворцев, в международный аэродром города Энтеббе, что в Уганде.

В течение дня специалистами инженерно-авиационной службы украинского военного континента, под руководством подполковника Павла Книги, с самолета будет разгружена пара одних ударных вертолетов и загружена другая. На обратном пути самолет доставит на родину два вертолета, на которых истек установленный ресурс полетов в условиях африканского климата.

Как отметил начальник штаба – первый заместитель командира отдельного вертолетного отряда подполковник Владимир Галицкий, на авиационной технике, которая прибыла на Африканский континент, будут установлены лопасти несущих винтов, рулевые винты, и проведен монтаж пилонов. После проверки исправности всех приборов и механизмов экипажи Ми-24 совершат перелет в Демократическую Республику Конго, где до следующей замены налетают еще по шестьсот пятьдесят часов каждый.