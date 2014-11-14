В Академии сухопутных войск начали работу специалисты по системам имитации боевых стрельб «MILES»

Целью работы делегации является предоставление практической помощи представителям Академии относительно планирования и выполнения мероприятий подготовки и обучения с использованием «MILES» на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

Во время встречи с руководством Академии специалисты компании обсудили вопросы будущего сотрудничества по подготовке специалистов, которые будут выполнять функции посредников во время учений, а также специалистов по хранению, обслуживанию и ремонту систем имитации боевых стрельб «MILES».