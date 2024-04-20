Президент Украины прокомментировал заявления Путина.

Правитель России Владимир Путин боится Украины и всего цивилизованного мира, ведь смелые и уверенные в себе люди всему миру ядерным оружием не угрожают. Об этом в интервью бразильским журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Путин "боится нас очень сильно", потому что сам является человеком, не уверенным в себе.

"Потому что уверенные люди с большой армией, большое государство с такими недрами - ядерным оружием не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли фактически, всему живому. Поэтому для меня психотип этого "типа" абсолютно понятен", - отметил Зеленский.

Ядерные угрозы РФ

В конце февраля Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят войска в Украину. В частности, диктатор заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Как сказал Путин, "мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину.

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