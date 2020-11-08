По его мнению, этап подведение итогов выборов только начинается.

Штаб действующего президента США Дональда Трампа получил ряд письменных заявлений, свидетельствующих о фальсификациях на президентских выборах.

Читайте также"Трамп, иди, ты уволен!": как в США отреагировали на победу Байдена (видео, фоторепортаж)Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, этап подведения итогов выборов только начинается.

«Мы наблюдаем ряд письменных свидетельств о фальсификациях избирателей. У нас есть история избирательных проблем в этой стране. В Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, поэтому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно повлияет на все выборы», – отметил он.

Победа Джо Байдена на выборах в США

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Автор: Катерина Шварц