На этой улице также будет искусственно контролироваться температура воздуха.

В Дубаи скоро появится улица, где люди смогут ежедневно наслаждаться прогулками под дождем.

Как пишет Khaleej Times, уникальный объект простирается на один километр и сейчас находится на стадии строительства.

Дизайнеры разместили на улице небольшие закругленные навесы в красно-белый горошек во французском стиле. Температура здесь будет контролируемая и буде удерживаться на отметке 27 градусов Цельсия, влажность воздуха составит 60%, а скорость ветра будет достигать пяти километров в час.

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В домах на этой улице интегрировали систему климат-контроля, что позволит искусственно создавать не только дождь, но и снегопад. Эта улица подарит жителям и гостям города европейскую атмосферу.

Для доступа к этой улице нужно будет пройти через курортный отель с рестораном. Чтобы насладиться дождливой погодой, посетители должны заказать что-нибудь из меню или забронировать номер.

Туристический сезон 2023

Недавно крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала главные туристические тренды на июнь-август 2023 года.

В свежем отчете компании представлены как основные тенденции предстоящего сезона, так и данные о спросе на платформе Tripadvisor по конкретным странам и результаты последнего исследования мнений путешественников из Австралии, Японии, Сингапура, Великобритании и США.

Главный аэропорт Исландии Кеплавик внедрил уникальный способ посадки пассажиров в самолет, объединив телетрап и автобус.

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