В сообществах якобы размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

В Беларуси признали экстремистским интернет-ресурс Тribunа.cоm и его страницы в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.

Решение вынес суд Железнодорожного района Витебска 6 августа.

Также в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат, страницы в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте и мобильные приложения.

Читайте такжеБелорусская бегунья Тимановская рассказала, кто предупредил её об опасности в МинскеВ министерстве внутренних дел заявляют, что администраторы этих сообществ якобы размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

Теперь за репост публикаций из этих каналов предусмотрена административная ответственность.

Как известно, сайт by.tribuna.com заблокирован в Беларуси с 2020 года. Его соучредителем является белорус Дмитрий Навоша, критикующий режим Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси

Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с должности президента из-за фальсификации выборов главы государства.

Но уже через несколько месяцев аппарату Лукашенко удалось силовым методом придушить акции, политические преследования в стране происходят до сих пор.

Ряд стран мира не признают Лукашенко президентом, а ЕС в паре со США ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за преступления.

В 2021 году Европейский Союз ввел новый пакет ограничений против республики после принужденной посадки пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту 23 мая.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что в Беларуси с начала протестов против режима Александра Лукашенко были задержаны 35 тысяч человек.

Автор: Людмила Жерновская