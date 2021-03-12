В Чехии погибли украинские заробитчане из Львовской области.
Читайте такжеВ Австрии осудили группу чеченских "стражей морали" за преследование женщинОб этом пишет ZAXID.NET.
На предприятии в холодильной камере нашли тела 30-летнего Юрия Рабко и 31-летнего Михаила Шуптара.
По предварительной информации, мужчины задохнулись газом, которым наполняют холодильники для хранения фруктов.
Неизвестно, в каком городе и на каком предприятии работали погибшие.
Председатель Турковской городской общины Ярослав Паращич рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию, находились там около двух месяцев. Оба были женаты, имели маленьких детей.
Сейчас тела погибших готовятся отправить домой. Обстоятельства смерти расследует чешская полиция.
Вас также могут заинтересовать новости
- Смерть украинца в Испании: в МИД назвали причину
- В Португалии арестовали трех иммиграционных офицеров по подозрению в убийстве украинца - СМИ
- Смертельное ДТП в Польше: в посольстве заявили, что пострадавшим украинцам не отказывали в лечении
- В Болгарии утонул украинский турист - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram