Оба были женаты, имели маленьких детей.

В Чехии погибли украинские заробитчане из Львовской области.

Читайте такжеВ Австрии осудили группу чеченских "стражей морали" за преследование женщинОб этом пишет ZAXID.NET.

На предприятии в холодильной камере нашли тела 30-летнего Юрия Рабко и 31-летнего Михаила Шуптара.

По предварительной информации, мужчины задохнулись газом, которым наполняют холодильники для хранения фруктов.

Неизвестно, в каком городе и на каком предприятии работали погибшие.

Председатель Турковской городской общины Ярослав Паращич рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию, находились там около двух месяцев. Оба были женаты, имели маленьких детей.

Сейчас тела погибших готовятся отправить домой. Обстоятельства смерти расследует чешская полиция.

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Автор: Людмила Жерновская