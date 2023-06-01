Украина должна знать, что будет после завершения войны, сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что западные союзники должны найти способ компенсировать Украине свою неспособность предоставить ей полноправное членство в НАТО.

Такое заявление он сделал во время выступления перед журналистами накануне саммита Европейского политического сообщества в Булбоаке (Молдова), пишет Sky News. "Украина должна знать, что произойдет после окончания войны", - сказал Науседа.

В то же время генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны безопасность Украины должна быть гарантирована, однако союзникам еще предстоит проработать детали того, как это организовать.

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"Когда война закончится, мы должны убедиться, что у нас есть структура, которая не приведет к паузе в действиях России против Украины", - сказал он.

Украина хочет вступить в НАТО: что известно

Напомним, что летом 2020 года Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

После начала полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Альянс в ускоренном порядке.

Генсек Альянса, комментируя заявку Украины, сказал, что сейчас страны-члены сосредоточили внимание на помощи стране.

Известно, что следущий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. На него приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

В апреле высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности сказал журналистам, что на этом саммите хотят прийти к решению, которое "удовлетворит всех".

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