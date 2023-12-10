США скоро придется выбирать между финансированием своей обороны и помощью Украине.

У Соединенных Штатов остался примерно 1 миллиард долларов на финансирование собственной безопасности, так что возможно США скоро придется выбирать между финансированием своей обороны и помощью союзникам. Об этом заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью CBS.

"С точки зрения бюджета у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение наших собственных запасов. Так что это сводится к политическому решению. Рискуем ли мы собственной готовностью США, поскольку мир стал более сложным? Или Конгресс гарантирует, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность, одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина? Это не должно быть или-или, Конгресс должен сделать то, что он делал несколько раз в двухпартийной манере, финансировать нашу собственную национальную безопасность и убедиться, что мы готовы поддержать наших союзников", - заявила Янг.

Кроме того, она подчеркнула, что большая часть денег для помощи Украине останется в США, поскольку эти средства получит американская оборонно-промышленная база на производство большего количества оборудования, оружия, боеприпасов, что в свою очередь означает увеличение рабочих мест в Америке.

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Кроме того, она отметила, что непредоставление помощи Украине также влияет на национальную безопасность США.

"Что произойдет, если Путин пройдет маршем по Украине, что будет дальше? Страны НАТО, наши сыновья и дочери рискуют стать частью более масштабного конфликта. И не только Путин, другие диктаторы наблюдают за тем, что делает Конгресс", - подчеркнула Янг.

США и помощь Украине

В США уже несколько недель не могут одобрить запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, из которых 61 млрд долларов – должны были бы направить именно на поддержку Украины.

В частности, в ночь на 7 декабря (по Киеву) Сенат США не смог набрать необходимое количество голосов для продвижения рассмотрения этого законопроекта.

Ранее в Белом доме срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине. Директор офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо, в котором отметила, что ресурсы для военной поддержки Украины в США полностью закончатся до конца календарного года.

Как сообщали СМИ, администрация президента США Джо Байдена готова пойти на уступки в вопросе усиления безопасности границ, чтобы обеспечить одобрение законопроекта, где речь идет в частности о предоставлении новой помощи для Украины и Израиля.

Отмечается, что Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, планирует завершить работу до 14 декабря, поэтому на принятие законопроекта о помощи Украине остается мало времени. Похожие временные рамки имеет и Сенат, который возглавляет Демократическая партия.

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