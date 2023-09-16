Марк Милли считает, что Пхеньян все же будет поставлять Москве боеприпасы.

Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России для войны против Украины. Такие действия вряд ли будут иметь большое значение в сложившейся ситуации.

Глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли отметил, что переговоры между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным, вероятно, приведут к тому, что Пхеньян предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды.

"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому", – цитирует Милли издание The Guardian. "Я сомневаюсь, что она будет решающей".

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Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким Чен Ын, скорее всего, будет поставлять боеприпасы в Россию в обмен на получение от современного оружия или технологий.

Сотрудничество России и КНДР - что известно

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, чтот российская армия получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты до "Градов" советсткого образца - они остались и КНДР еще со времен СССР. Отмечается, что Пхеньян уже более месяца поставляет боеприпасы.

В то же время главред Defense Express Олег Катков считает, что Китай может передавать России вооружение через Северную Корею.

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