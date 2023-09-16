Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России для войны против Украины. Такие действия вряд ли будут иметь большое значение в сложившейся ситуации.
Глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли отметил, что переговоры между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным, вероятно, приведут к тому, что Пхеньян предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды.
"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому", – цитирует Милли издание The Guardian. "Я сомневаюсь, что она будет решающей".
Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким Чен Ын, скорее всего, будет поставлять боеприпасы в Россию в обмен на получение от современного оружия или технологий.
Сотрудничество России и КНДР - что известно
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, чтот российская армия получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты до "Градов" советсткого образца - они остались и КНДР еще со времен СССР. Отмечается, что Пхеньян уже более месяца поставляет боеприпасы.
В то же время главред Defense Express Олег Катков считает, что Китай может передавать России вооружение через Северную Корею.